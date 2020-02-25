دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد للإعلان عن هاتف Redmi K30 Pro 5G في مارس المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في شهر مارس، للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 Pro الذي ينطلق بميزة دعم شبكات 5G.

كانت شركة شاومي قد كشفت عن هاتفي Redmi K30 وRedmi K30 5G بتصميم ثقب الشاشة المزدوج في شهر ديسمبر الماضي، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق هاتف Redmi K30 Pro 5G.

يكشف الإعلان التشويقي لهاتف Redmi K30 Pro 5G عن تصميم تختفي فيه الثقوب أو النتوء في الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم منزلق لوحدة كاميرة periscope الأمامية، وهو تصميم يحاكي كاميرة السيلفي في هاتف Redmi K20 Pro.

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ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Redmi K30 Pro 5G بمعالج Snapdragon 865، مع رقاقة مودم Snapdragon X55 لدعم الإتصال بشبكات 5G.

يذكر أن علامة Redmi التجارية قد أكدت في وقت سابق على دعم إصدارها القادم بتقنية ISRO أو NavIC، وهو نظام جديد للملاحة خاص بالشركة يرتكز على الأقمار الصناعية في السوق الهندي، ومن المقرر أن تقدم شاومي هذا النظام الجديد أيضاً لمستخدمي هاتف Redmi K20 Pro الحالي.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد للإعلان عن هاتف Redmi K30 Pro 5G في مارس المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.