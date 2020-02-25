شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في القصيم والمجمعة وبعض محافظات الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم توجيهاً عاجلاً بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع مدارس المنطقة. وجاء هذا القرار بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن الظروف المناخية في المنطقة.

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كما أعلنت جامعة القصيم عن تعليق الدراسة في جميع الكليات وفروع الجامعة ليوم غدٍ الأربعاء نظراً للحالة الجوية.

وفي الرياض أعلنت إدارات التعليم في بعض المحافظات عن تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء. وأصدرت إدارات التعليم في محافظات: الدوادمي والغاط والزلفي والمجمعة وساجر قرارات بتعليق الدراسة في جميع المدارس.

وفي المجمعة؛ أصدرت إدارة تعليم المجمعة قراراً بتعليق الدراسة يوم غد بسبب التقلبات الجوية. وتشهد عدة مناطق بالمملكة هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع استمرارها حتى صباح الغد.