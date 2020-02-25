شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تضرب الرياض.. وتحذيرات من الخروج للشارع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تشهد مدينة الرياض الآن موجة غبار شديدة أدت إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.
يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم عن تأثّر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على عدد من مناطق المملكة منها الرياض.
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية، وحدوث أتربة مثيرة للغبار.
وكان الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، توقع اقتراب الغبار من محافظات “القويعية” و”حريملاء” ثم “المزاحمية”، متوقعًا أن يصل العاصمة الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.
ودعا “الحصيني” كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار تضرب الرياض.. وتحذيرات من الخروج للشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.