أمير قطر: تجمعنا مع الجزائر روابط عميقة ومصالح مشتركة

الدوحة/ الخليج 365

قال أمير قطر تميم بن حمد، الثلاثاء، إن مباحثاته في الجزائر ستسهم في التعاون تجاه الأزمات الإقليمية، التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي.

جاء ذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية.

وجاء في التغريدة، "تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة، والمباحثات التي أجريناها ستسهم بقوة في تطوير التعاون بيننا، وتجاه الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي".

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وبحث أمير قطر مع الرئيس الجزائري، "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في الطاقة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما "تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أمير قطر إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد، قبل أن يغادرها منهيا بذلك جولته العربية التي شملت الأردن وتونس أيضا، وفق "قنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.