«الصحة»: ننسق مع البحرين لعلاج 4 مواطنات مصابات بـ كورونا في المنامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة البحرينية؛ من أجل علاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بـ كورونا بالمنامة.
وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بـ كورونا في البحرين، لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن ذلك التنسيق جاء بعدما أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد.
وكانت البحرين، أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 6 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينهم 4 مواطنات سعوديات، وجميعها قادمة من إيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان أول إصابتين بالفيروس.
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