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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يشهد انتشارا واسعا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفع عدد حالات الوفاة في إيطاليا، التي تشهد أكبر تفشٍ لفيروس "كورونا" في أوروبا، إلى 7 حالات، الإثنين، وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220، فيما أغلقت السلطات شمال البلاد لكبح انتشار المرض.
وأغلقت السلطات في منطقتي لومبارديا وفينيتو، وهما معقل الصناعة والمال في البلاد، المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي لمدة أسبوع على الأقل، كما حظرت التجمعات العامة بما يشمل مهرجان البندقية الشهير.
ووضعت السلطات ما يقرب من 10 بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي، كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة صغيرة بمنطقة فينيتو المجاورة.
وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا: "صراحة، لم يتوقع أحد أن يكون الانتشار بهذه القوة"، وأضاف أن إجراءات الطوارئ التي فرضت منذ مطلع الأسبوع ستكون فعالة، "وخلال أيام سينحسر انتشار الفيروس".
وأعلنت السلطات 4 حالات وفاة جديدة الإثنين لـ3 رجال في الثمانينيات من العمر والرابع عمره 62 عاما، وحالات الوفاة الثلاث السابقة التي سجلت منذ الجمعة كانت لكبار في السن كذلك، وجميعهم كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.
ولا تزال منطقة لومبارديا الأكثر تضررا، حيث سجلت 172 حالة إصابة مؤكدة، بينما تم رصد 33 حالة في منطقة فينيتو المجاورة، بينهم 4 حالات في البندقية التي كانت مكتظة بالسياح حتى اختتام مهرجانها قبل يومين من الموعد.
وقال مسؤولون إن 27 شخصا يعالجون بوحدات الرعاية المكثفة، في حين يرقد 101 في المستشفيات وتجرى مراقبة 94 في منازلهم.
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