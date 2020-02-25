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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمض نووي يكشف عن نوع جديد من البشر
الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
عثر باحثون يحللون الحمض النووي لـ"إنسان دينيسوفا" (الإنسان البدائي) على آثار لبشر أقدم منهم.
وبحسب مجلة "Science Advances" وجد الباحثون أنه في الحمض النووي للدينيسوفا البالغين من العمر نحو 700 ألف عام، توجد آثار لمجتمع غير معروف سابقا ويرجح أنه انفصل عن الأنواع الأخرى من البشر منذ نحو مليوني عام.
وكان أسلاف سكان أوراسيا العصريون على اتصال مع الناس القدامى، وهذا التهجين بين الأنواع هو أقدم مثال معروف في عائلة "هومو" (الجنس البشري).
وقال الباحثون بحسب المجلة: "استطعنا أن نبين أنه قبل مئات الآلاف من السنين، كان هناك اتصال مع ناس أقدم سكنوا أراضي أوروبا وآسيا".
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