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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدعم تسجيل الأنشطة الرياضية.. شاومي تطلق ساعتها الذكية Mi Watch الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة شاومي إطلاق ساعتها الذكية Mi Watch الجديدة، والتي تمتاز بقيمة جيدة بالنسبة لسعرها على غرار جميع المنتجات الأخرى للشركة الصينية.

Advertisements وتعتمد الساعة الذكية الجديدة من شاومي على معالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، الذي يعمل بواسطة 4 أنوية ARM Cortex A7 وبسرعة تصل إلى 1.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت وذاكرة eMMC داخلية سعة 8 جيجابايت لنظام التشغيل وبيانات المستخدم. وتدعم الساعة الذكية Mi Watch الجديدة مودم الاتصالات الهاتفية الجوالة والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGlonass وBeiDou وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، بالإضافة إلى تسجيل الأنشطة البدنية والرياضية. كما تدعم الساعة شبكة الواي فاي WiFi 802,11 b/g/n، ولم تفصح الشركة الصينية عن أي بيانات بخصوص موعد طرح الساعة الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.

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