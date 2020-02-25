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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هكذا ستغير جوجل نظام أندرويد على الهواتف الذكية خلال 2020

الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

عادةً ما تقدم شركة جوجل إصدار معاينة لأحدث نظام تشغيل أندرويد في مايو في مؤتمر المطور السنوي، حيث تصل النسخة النهائية إلى المستخدمين بحلول وقت ما في شهر أكتوبر، وقد أصدرت جوجل، هذه المرة، معاينة لنظام تشغيلها الجديد أندرويد 11، والتي أعطت إشارة إلى بعض الميزات الجديدة التي ستصل إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وفيما يلي نعرض أبرز المميزات التى يوفرها هذا النظام للمستخدمين كما يلي:



- تحويل تطبيقات الدردشة إلى وضع الفقاعة

على غرار ما يحدث مع تطبيق فيس بوك ماسنجر والذي يظهر في وضع الفقاعة، أي يمكن فتح التطبيق والتحكم به فوق التطبيقات الأخرى، فقد قررت جوجل توفير نفس الميزة إلى كل تطبيقات الرسائل، وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من إجراء محادثات متعددة بسهولة نسبية مقارنة بالطرق السابقة.

- إمكانية حظر المكالمات المزعجة بشكل أسهل

من المنتظر أن يجعل أندرويد 11 المستخدمين قادرين على تحديد المكالمات المزعجة من المكالمات العادية بشكل بسيط وسهل من داخل تطبيق الاتصال بدون الحاجة إلى أي تطبيقات بديلة تساعدهم على القيام بذلك، وهو الأمر الذي يجنب المستخدمين التعرض لمثل هذا النوع من المكالمات المزعجة فى النهاية.

- إرسال الصور مباشرة من قائمة الإشعارات

مع إصدار أندرويد 11، سيرى مستخدمو أحدث نظام تشغيل من جوجل علامة تبويب محادثة في لوحة الإشعارات الخاصة بهم، وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال الصور مباشرةً من لوحة الإشعارات، وذلك بدلا من الحاجة إلى فتح تطبيق الدردشة، ثم فتح المحادثة واختيار أيقونة الصور وإضافة الصور.

- عدم ظهور الإشعارات عند فتح الكاميرا

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في أندرويد 11، من المتوقع أن تقدم جوجل ميزة من شأنها كتم الإشعارات عند استخدام الكاميرا، وهي الميزة التى طالب بها الكثير من المستخدمين، حيث كانت الإشعارات تغطي شاشة الكاميرا عندما يصل أي تنبيه إلى هاتف المستخدم، وهو الأمر الذي يعد مزعج للغاية خاصة عند تصوير الفيديوهات.

- دعم للهواتف 5G

سيضيف أندرويد 11 دعمًا لهواتف الجيل الخامس حيث تعمل جوجل على تحديث وتحسين واجهات برمجة تطبيقات الاتصال الحالية، خاصة في ظل توجه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتصنيع هواتف تعمل بدعم شبكات الجيل الخامس، وهو ما يعني مزيد من المميزات للمستخدمين عند استعمال هواتفهم.

- دعم التطبيقات الخاصة بالهواتف القابلة للطي وشاشات المثقوبة

ظهرت مؤخرًا العديد من الهواتف الجديدة مثل الهواتف القابلة للطي، والهواتف ذات الثقب في الشاشة كبديل للكاميرا الأمامية، حيث ينتظر أن يدعم أندرويد 11 هذا النوع من الهواتف الذكية وذلك لكي تتوافق التطبيقات المختلفة مع طبيعة هذه الهواتف الذكية فيما يتعلق بوضع الشاشة واتجاهها.

- توفير مزيد من الخصوصية والأمان

وفرت شركة أبل لميزة "أذونات المرة الواحدة" للتطبيقات التي تعمل بنظام iOS 13، والآن مع أندرويد 11، من المتوقع أن تفعل جوجل نفس الشيء، حيث سيكون لدى المستخدمين خيار منح أذونات لمرة واحدة للتطبيقات لاستخدام الموقع والكاميرا والميكروفون، وهو الأمر الذي يعزز من أمان وخصوصية المستخدمين في النهاية.

- الوضع المظلم

حيث سيتمكن المستخدمون من جدولة الوضع المظلم على هواتفهم لتشغيله في أي وقت يرغبونه، حيث سيوفر نظام أندرويد 11، للمستخدمين خيار تغيير إعدادات الوضع المظلم، وسيكون هناك خيار لتبديل الوضع المظلم تلقائيًا حسب الوقت، وذلك للاستفادة من الوضع على نظام التشغيل بالكامل وليس فقط على التطبيقات.