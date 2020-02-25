الجهاد الإسلامي: نجاح أي اتصالات مرتبط بوقف العدوان على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
كشفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الإثنين، عن اتصالات يقوم بها وسطاء (لم تحددهم)، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال مصعب البريم، الناطق باسم الحركة للأناضول: "الاتصالات لم تنقطع ونجاح أي اتصالات مرتبط بوقف العدوان على شعبنا".
وأضاف: "العدوان ما زال مستمرا وسرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) استأنفت ردها على استمراره".
وقصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الإثنين مواقع وأهداف فلسطينية، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في مناطق بقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، تم اعتراض نحو 90 بالمائة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.
من جهته، علق رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي على تقارير تداولها إعلام عبري وفلسطيني حول التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وقطاع غزة قائلا "من غير الواضح ما إن كان الأمر في نهايته أم في ذروته، إذا كان يتجه نحو التصعيد أم التراجع؟"، وفق "كان".
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