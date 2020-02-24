دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لقاح فعال ضد كورونا: التوزيع مجاناً ولكن بشرط وحيد

فيما تتسابق الحكومات والهيئات الصحية وكبرى شركات الأدوية حول العالم في البحث عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا الجديد، أعلنت شركة أمريكية متخصصة في الهندسة الوراثية عن توصلها إلى علاج لهذا الفيروس المميت.

وبحسب ما ذكرته تقارير نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة جريفيكس، أن مؤسسته نجحت هذا الأسبوع في التوصل إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا، وأنهم يسعون حالياً لاختباره على الحيوانات، قبل أن يحصلوا على موافقة السلطات الأمريكية بتسويقه.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة التي يقع مقرها في ولاية تكساس، أنه في حال موافقة الحكومة الأمريكية على اللقاح، فإن الشركة ستقوم بتوزيعه بالمجان في دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكره جون برايس، الرئيس التنفيذي لشركة جريفيكس، فإن عملية تطوير اللقاح لم تتضمن استخدام نسخ حية أو ميتة من فيروس كورونا، موضحاً أنه تم الاستعانة بلقاحات ناقلات للفيروسات الغدية، التي تسبب أمراضاً شبيهة بتلك التي ينقلها الفيروس القاتل.

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كما أشار إلى أن اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا هو ناتج تعاون شركة جريفيكس مع المعهد الوطني للصحة والأمراض المعدية، والذي منح الشركة 18.9 مليون دولار في سبتمبر الماضي للعمل على مكافحة الأوبئة المعدية.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت يوم السبت الماضي تسجيل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين 76288 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة الماضي.المزيد:

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