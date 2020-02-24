شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت باليوم الوطنى وذكرى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدولة الإمارات، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى وذكرى التحرير لبلاده .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الشيخ حميد بن راشد النعيمى، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة، سائلا العلي القدير أن يعيدها على أمير الكويت بالصحة والعافية وعلى شعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

‫ كما بعث الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة الوطنية.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين ، شاركا في احتفال سفارة الكويت في مصر بالعيد الوطنى للكويت بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، على عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية على مستوى القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

حضر الاحتفال وزير التموين، على مصلحى، وزيرة التضامن ، نيفين القباج ، ، والسفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز، وعدد من السفراء العرب والأجانب في مصر، فضلا عن رجال الفن والثقافة والإعلام.