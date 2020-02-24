شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، اليوم الإثنين، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهم المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ومن جهة اخرى أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات "شباب"، والمؤسسة الاتحادية للشباب، "المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادى نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة الأمارات اليوم، قال وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتى يأتى فى إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة، حيث تعد أول منصة تفاعلية حكومية تهدف إلى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية فى تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
وأضاف أن المنصة تشكّل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى دعم المواطنين، لاسيما فى المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين فى العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً.
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