إسرائيل تطرح مناقصة لبناء ألف وحدة استيطانية جنوبي القدس

زين خليل/الخليج 365-

طرحت الحكومة الإسرائيلية، مناقصة علنية لبناء ألف وحدة استيطانية بجفعات همتوس، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية، مساء الإثنين، على حسابها بموقع تويتر.

ونشرت القناة، وثيقة للمناقصة التي طرحتها الحكومة، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

والخميس، كشف نتنياهو عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية.

Advertisements

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس الشرقية، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي المدينة.

ولاقى هذا الإعلان تنديدا من قبل الاتحاد الأوروبي ودول بينها تركيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأردن، وأكدت هذه الدول أن الاستيطان بالقدس الشرقية غير شرعي ويمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.