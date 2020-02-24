إسرائيل تطرح مناقصة لبناء ألف وحدة استيطانية جنوبي القدس

طرحت الحكومة الإسرائيلية، مناقصة علنية لبناء ألف وحدة استيطانية بجفعات همتوس، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية، مساء الإثنين، على حسابها بموقع تويتر.
ونشرت القناة، وثيقة للمناقصة التي طرحتها الحكومة، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.
والخميس، كشف نتنياهو عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية.
وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس الشرقية، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي المدينة.
ولاقى هذا الإعلان تنديدا من قبل الاتحاد الأوروبي ودول بينها تركيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأردن، وأكدت هذه الدول أن الاستيطان بالقدس الشرقية غير شرعي ويمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.
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