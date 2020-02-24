مسقط تسجل أول إصابتين بـ"كورونا" لعمانيتين قدمتا من إيران

مسقط / الخليج 365



أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل أول إصابتين بـ"كورونا" لمواطنتين قدمتا من إيران، وتعليق الرحلات المدنية إلى إيران حتى إشعار آخر.



وأفاد التلفزيون العماني الرسمي في نبأ عاجل، أن "وزارة الصحة سجلت أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين قدمتا من إيران".



وأضاف أن "الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران اعتبارا من اليوم (الإثنين) وحتى إشعار آخر".



وبذلك الإعلان، تكون مسقط ثالث دولة خليجية تسجل إصابات كورونا بعد الإمارات والكويت.



Advertisements

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، إضافة إلى إصابة 77 ألفا و150 آخرين.



وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.