شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الخرج» تعلن بدء الدوام الصيفي في مدارس «الخرج والدلم» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الخرج عن بداية العمل بالدوام الصيفي في جميع مدارس محافظة الخرج والدلم، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وقالت “تعليم الخرج” في تغريدة عبر “تويتر”: “يبدأ الدوام الصيفي في جميع مدارس محافظة الخرج والدلم من يوم الأحد الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤١ هـ، إذ ستكون بداية الحصة الأولى عند الساعة السابعة صباحاً والاصطفاف الصباحي عند الساعة ٦:٤٥ دقيقة”.