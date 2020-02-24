شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الخرج» تعلن بدء الدوام الصيفي في مدارس «الخرج والدلم» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة التعليم في محافظة الخرج عن بداية العمل بالدوام الصيفي في جميع مدارس محافظة الخرج والدلم، بدءا من يوم الأحد المقبل.
وقالت “تعليم الخرج” في تغريدة عبر “تويتر”: “يبدأ الدوام الصيفي في جميع مدارس محافظة الخرج والدلم من يوم الأحد الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤١ هـ، إذ ستكون بداية الحصة الأولى عند الساعة السابعة صباحاً والاصطفاف الصباحي عند الساعة ٦:٤٥ دقيقة”.
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