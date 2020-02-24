شكرا لقرائتكم خبر عن مُخبأة داخل عبوات «بودرة غراء».. إحباط تهريب 1.6 مليون قرص أمفيتامين مخدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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