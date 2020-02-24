معالجة جديدة لرئتي الخدج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة حديثة منشورة بمجلة «المناعة» إلى عملية طبيعية تحدث بالجسم تعزز الحويصلات الهوائية بالرئتين، ما يجعل منها هدفاً علاجياً للخدج.

تدعم تلك العملية إنتاج «الخلايا الليمفاوية الفطرية النوع 3» بالحويصلات الهوائية لدى المواليد، وهي خلايا حارسة تحافظ على الطبقة المخاطية نظيفة وسليمة وتبني مقاومة ضد الالتهابات بالجسم.

ظهر من دراسات سابقة أن كلاً من البكتيريا المفيدة بالأمعاء وعملية نضج الرئتين ونمو الخلايا الليمفاوية الفطرية تترابط جميعاً لتشكل المحور المعوي الرئوي، وهو محور يتشكل في مرحلة مبكرة من حياة المولود وهي المرحلة التي تتطور فيها الرئتان.

تبين من الدراسة الحالية أن الخلايا المتغصنة تحث الخلايا الليمفاوية الفطرية النوع 3 على إنتاج جزيء يستهدف الرئتين، كما تحفزها على الهجرة إلى الرئتين التي ما زالت في مرحلة النمو وهو أمر يحدث في حال كانت الأمعاء بها توازن بكتيري جيد، ويؤدي لنضج الرئتين والحويصلات الهوائية المهمة لعملية التنفس.

يُعتقد بأن الدراسة الحالية يمكن أن تسهم في التوصل لطرق جديدة تزيد المناعة الفطرية للرئة لدى الخدج ووقايتهم من مشاكل الجهاز التنفسي، وظهر من خلال التجربة على الفئران أن ذلك تم تحقيقه بعد إعطاء صغارها الخدج البكتيريا النافعة بالأمعاء، و«عامل النمو شبيه الأنسولين-1» الذي تفرزه الحويصلات الهوائية.