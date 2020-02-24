حجم «القصبة الهوائية» يختلف بين الجنسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة واترلو عن سبب الاختلاف التشريحي للقصبة الهوائية بين الذكور والإناث، والذي يعود للتغيرات الهرمونية في عمر المراهقة.

واستخدم الباحثون تقنية مسح ثلاثية الأبعاد لتقييم القصبة الهوائية لدى 97 شابة، و128 شاباً، أعمارهم بين 1 و17 عاماً، وجميعهم لا يعانون مشاكل في تلك المنطقة.

وتبين من التحليل عدم وجود اختلاف بين الجنسين في ما يتعلق بحجم القصبة لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وظهرت لدى الفئة التي يتجاوز عمرها 14 عاماً، زيادة في حجم القصبة لدى الذكور مقارنة بالإناث حتى عند الأخذ في الحسبان طول الشخص. فعلى سبيل المثال وُجد أن حجمها يزيد لدى الذكور دون الإناث بنسبة 25% ممن هم في الفئة العمرية ما بين 13 و17 عاماً.

وينبه الباحثون إلى أن الاختلاف لا يمكن تعميمه، حيث تفوّق حجم القصبة الهوائية لدى بعض الإناث على حجمها لدى الذكور، خصوصاً ممن كن من طويلات القامة.

وتشير النتائج مجتمعة إلى أن ذلك الاختلاف ليس فطرياً، وإنما يبدأ في مرحلة البلوغ ربما بسبب التغيرات الهرمونية.