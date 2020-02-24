حكومة علاوي تواجه البرلمان الخميس وبومبيو يطلب «حماية الأمريكيين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، أنه سيعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الخميس المقبل، فيما حضّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في اتصال هاتفي علاوي، على حماية الجنود الأمريكيين، وتلبية مطالب المحتجين العراقيين الذين يتظاهرون منذ أشهر.

وفيما يشهد العراق أزمة سياسية تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، هدّد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتنظيم احتجاجات عند المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب، في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.

وأكد البرلمان في بيان، تحديد الخميس موعداً لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة بعدما دعا علاوي، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لعقد الجلسة الاثنين، لكن يبدو أن البرلمان لم يتفق على هذا الموعد. فقد دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، العضو في تحالف سائرون الذي يدعمه الصدر، إلى عقد جلسة الاثنين، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عارض الأمر، وطلب عقدها في وقت لاحق.

وفي أول تعليق أمريكي بخصوص محمد علاوي منذ تكليفه في الأول من فبراير/ شباط، كمرشح توافقي، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تدعم أن يكون العراق «قوياً، وسيادياً، ومزدهراً». وتوقفت المفاوضات السياسية بين الأحزاب العراقية المختلفة بشأن مسألة تواجد الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان اورتيجوس، في بيان، إن بومبيو «شدد على واجب العراق في حماية الولايات المتحدة ودبلوماسيي التحالف، وعناصره، ومنشآته».

وتحدث بومبيو مع علاوي بشأن «ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حداً لقتل متظاهرين، وتحقيق العدالة للذين قتلوا، وجرحوا، وتلبية مظالمهم المشروعة»، وفقاً للمتحدثة. فيما وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي المحادثة مع بومبيو بأنها اتصال للتهنئة. ولم تعبر وزارة الخارجية الأمريكية عن التهاني صراحة، لكنها وصفت علاوي بأنه «رئيس الوزراء الجديد».