شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات الأردنية اليوم، خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قال مدير مستشفى البشير الحكومى الدكتور محمود زريقات، إن 5 أشخاص يخضعون حالياً للحجر الصحى فى قسم الكورونا بالمستشفى، جميعهم أردنيون قادمون من الصين فى أوقات مختلفة.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء السعودية "واس"، أضاف في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية تشير إلى خلوهم من الفيروس، وهم حالياً يكملون مدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد إنهاء المدة.

كانت الأردن، منعت دخول الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قررت اليوم الأحد، تشديد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى البلاد، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى فحص جميع القادمين إلى الأردن بما في ذلك المسافرين من الأرضي الفلسطينية، وعبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، لافتة إلى أن جميع القادمين إلى الأردن عبر المعابر البرية والبحرية والجوية يخضعون للفحص للتأكد من سلامتهم.

وبين أن الأردن لديه كادر طبي مؤهل ومتخصص قادر على التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك كمية كافية من معدات الفحص الطبي لدى الكوادر الطبية الأردنية.

وكان الأردن قد رفع من درجة استعداده للتعامل مع فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات في إسرائيل وفى لبنان

من جانبه قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مازال معقدا، وإن جهود السيطرة على الفيروس والوقاية منه تمر بمرحلة حاسمة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها بينج، اليوم الأحد، خلال اجتماع فى بكين لدعم جهود تنسيق الوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.