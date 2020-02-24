مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق منخفضاً

صحيفة الخليج الالكترونية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 235.85 نقطة ليقفل عند مستوى 7747.10 نقط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 186 على تراجع.

Advertisements

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وعطاء، وأسواق المزرعة، والعربي، ومشاركة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وصناعة الورق، وشمس، وطباعة وتغليف، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و8.12%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، واس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضاً 31.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7781.90 نقطة، وبتداولات تجاوزت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 922 صفقة.