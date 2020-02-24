مدفوعات «وي تشات» تصل الإمارات

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وقعت «نتورك إنترناشيونال»، وشركة «تينسنت القابضة المحدودة»، المطور الرسمي لمنصة WeChat Pay، اتفاقية شراكة تتيح للتجار في دولة الإمارات البدء قريباً بقبول خدمة الدفع WeChat Pay.

وخدمة «WeChat Pay» هي خدمة للدفع عبر الأجهزة المتحركة وتأتي مدمجة في منصة «WeChat» الاجتماعية الصينية الشهيرة التي تضم أكثر من مليار مستخدم مسجل حول العالم. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح لملايين السياح الصينيين استخدام محفظة WeChat الرقمية لإجراء التعاملات بسهولة وأمان وموثوقية عبر شبكة «نتورك إنترناشيونال» الواسعة من التجار في دولة الإمارات.

وقال بول كلارك، رئيس المجموعة لشؤون المنتجات والابتكار في «نتورك إنترناشيونال»: «يسعدنا التعاون مع تينسنت القابضة لتقديم خدمة WeChat Pay لعملائنا في الإمارات، لاسيّما أنها توّفر فرصة ثمينة لقطاعات الضيافة والتجزئة في الدولة وتلبي الطلب المتنامي من الزوار القادمين من الصين. يسرّنا دعم شبكة شركائنا من التجار لمواكبة أحدث التقنيات بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية».