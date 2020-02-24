دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الصحة الإيرانية تُعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ12 حالة

أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الإثنين، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث أسد الله عباسي، إن وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصًا و47 حالة إصابة في البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء، بعد جلسة مغلقة للبرلمان خُصصت لبحث هذا الملف.

وكانت إيران، قد أغلقت الجامعات في طهران وعددًا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، نقلًا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، في تصريح مساء السبت، وسط أنباء غير رسمية عن ارتفاع عدد الوفيات؛ جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 18 وفاة.

والسبت الماضي، قالت وكالة الأنباء العراقية، إن اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران؛ حرصًا على سلامتهم.

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