البعثة الأممية بليبيا: إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الإثنين، أنها عملت مع ممثلين عن طرفي النزاع الليبي، على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم.

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني اليوم.

ولفت البيان إلى "وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

ونوه أن الطرفان سيلتقيان "مجددا الشهر القادم (مارس/آذار) في جنيف، لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود".

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وأشار بيان البعثة أن "الجولة الثانية (تمت الأحد) من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية".

ولفت إلى أن عمل هذه اللجنة استند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 /2020، وعليه دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشأت الحيوية.

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.