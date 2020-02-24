قطر تتحصن من "كورونا" بتشديد إجراءات الدخول جوا وبحرا

محمد إبراهيم / الخليج 365



اتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي فيروس "كورونا الجديد" شملت فرض قيود على دخول البلاد.

إذ أعلنت شركة مواني قطر (حكومية) بدء فحص جميع السفن القادمة إلى موانئ حمد والرويس والدوحة، خاصة من البلدان التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

وأوضحت الشركة، في بيان أصدرته الإثنين، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية على طاقم السفن القادمة للكشف عن الفيروس.



وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءً احترازيا آخر؛ حيث قررت منع استقبال السفن في ميناء الرويس بين الـ10 ليلا والـ7 صباحا.



من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، عبر بيان، أنها ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما؛ بسبب مخاوف من انتقال "كورونا" إلى البلاد.



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وتابعت: "العملاء الذين لديهم تذكرة صالحة ويرغبون في تغيير خطط سفرهم يمكنهم القيام بذلك"، مشيرة إلى أن الرحلات من وإلى بكين وشنغهاي وغوانزو ملغاة حتى 15 مارس/آذار المقبل.



وأعلن كل من الكويت والعراق والأردن وتركيا وقف الرحلات الجوية مع إيران، وتعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لها في الوقت الراهن؛ إثر تسجيل حالات إصابة أو وفيات في إيران بـ"كورونا الجديد".



وصباح اليوم، أعلنت الكويت إصابة 3 من مواطنيها بالفيروس إثر عودتهم من إيران، فيما أعلنت البحرين عن إصابة لمواطن عائد من إيران أيضا.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.