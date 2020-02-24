البحرين تعلن أول إصابة بكورونا.. و3 إصابات جديدة في الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كويتيون عائدون من إيران يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن الفحوص التي أجريت على القادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزراة في بیان إن "الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر ( 53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)".

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.

أما الحالة الثالثة "فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاما)، مشيرا إلى أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة منقبل الھیئة الطبیة".

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مقدم من رويترز

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وأكدت أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

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إصابة مواطن بحريني

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المعروف أيضا بـ"كوفيد19"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وقالت الصحة البحرينية إن المصاب مواطن بحريني قاد من إيران.

ولفتت إلى أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، مشيرة إلى أنه تم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، في العاصمة المنامة.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوص اللازمة للمواطن للتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وشددت على أنها تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المعروف أيضا بـ"كوفيد 19 "، بحسب المعايير الدولية التي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.