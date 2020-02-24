دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية العراق يمدد منع دخول الإيرانيين للبلاد 15 يومًا

قررت السلطات العراقية، أمس الأحد، تمديد منع دخول الإيرانيين إلى العراق لمدة 15 يومًا آخرين.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان، أنه تقرر تمديد منع دخول الوافدين من إيران إلى العراق لمدة 15 يومًا، وكذلك منع سفر العراقيين إلى إيران لمدة 15 يومًا.

يشار إلى أن هيئة المنافذ الحدودية، أعلنت في وقت سابق، اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة منع دخول الإيرانيين إلى العراق لمدة ثلاثة أيام.

وكانت اللجنة الوزارية بشأن مكافحة فيروس كورونا، عقدت اجتماعًا واتخذت جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من المنافذ الحدودية كافة، ويستثنى منها المسافرون العراقيون لحين الوقوف على آخر المستجدات، وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من المنافذ الحدودية كافة، مبينًا أن الاجتماع شدد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية.