شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في نجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه فيما يتعلق بتسجيل حالة إصابة بفايروس كورونا بمدينة نجران، فإن الحالة شُخصت بفايروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم.
وتابعت وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.
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