دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تخطط لعقد مؤتمر OnePlus 8 على شبكة الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تفاصيل جديدة نشرت حول هاتف OnePlus 8 على Weibo، على أن شركة وان بلس تخطط لعقد مؤتمر OnePlus 8 على شبكة الإنترنت، وهو ما أكدت عليه تسريبات أخرى نشرت على 9to5Google.

مازال تفشي فيروس كورونا يؤثر بشكل واضح على سوق الهواتف الذكية، حيث تتجه العديد من الشركات المصنعة للهاتف الآن للإعلان عن الإصدارات الجديدة على شبكة الإنترنت، بينما أجلت بعض الشركات مؤتمراتها، وتأتي شركة وان بلس بين الشركات التي تتجه لإختيار الإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد على شبكة الإنترنت.

إعتادت شركة وان بلس خلال الفترة الماضية على إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف T على شبكة الإنترنت، إلا أن خطط الشركة تتغير هذا العام بعد إنتشار فيروس كورونا وظهور الكثير من التداعيات التي تؤثر على قرارات الشركات المصنعة للهاتف.

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وتشير التوقعات إلى أن حدث وان بلس يبث عبر قناة الشركة على شبكة اليوتيوب خلال الفترة القادمة، لتتيح الشركة للكثير من القنوات الإعلامية والمستخدمين متابعة الإعلان الرسمي.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن كشفت عن دعم هاتف OnePlus 8 لمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف وان بلس القادم سيدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تخطط لعقد مؤتمر OnePlus 8 على شبكة الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.