مانشستر يونايتد يضرب واتفورد ويقترب من المربع الذهبي

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صحيفة الخليج الالكترونية
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه واتفورد بثلاثية دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي.
وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز (42) وأنطوني مارسيال (58) وماسون جرينوود (75).
وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز الـ19.
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