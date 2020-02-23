دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقرر إغلاق مصنع Galaxy Z Flip نتيجة لظهور فيروس كورونا ظهر على التقنية بلا حدود.

إتخذت العملاق الكوري قرار بإغلاق منشأتها الصناعية الخاصة بإنتاج هاتف Galaxy Z Flip في Gumi كوريا الجنوبية، بعد رصد حالة من مرضى فيروس كورونا في المصنع مؤخراً.

أشارت شركة سامسونج إلى أنها قررت إغلاق المنشأة الصناعية بشكل مؤقت حتى يوم الاثنين الموافق 25 من فبراير، وذلك إلى أن تنهي الشركة الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي لبعض الموظفين الذين اتصلوا بشكل مباشر مع الحالة التي أصيبت بالفعل بفيروس كورونا.

تعتمد العملاق الكوري على مصانع الشركة في فيتنام والهند لتغطية أغلب إنتاج الشركة بشكل رئيسي، إلا أن الشركة لديها أيضاً منشآت صناعية في السوق الكوري يأتي من بينهم منشآة Gumi الصناعية التي تقرر إغلاقها مؤخراً، والتي تختص بإنتاج Galaxy Z Flip.

ولقد نجحت سامسونج مؤخراً في بيع المرحلة الأولى كاملة من هاتف Galaxy Z Flip على شبكة الإنترنت، لذا تترقب الأسواق إنطلاق المرحلة الثانية من الهاتف، بينما أكدت سامسونج على أن الهاتف متاح بالفعل في بعض متاجر التجزئة، حتى مع الصعوبات التي يواجهها الكثير من المستخدمين للحصول على الهاتف.

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وتشير التوقعات إلى أن المنشآت الصناعية في سوق كوريا الجنوبية تواجه بعض الصعوبات خلال الفترة القادمة مع إنتشار فيروس كورونا وإرتفاع عدد الحالات المصابة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى إلغاء فعاليات معرض MWC 2020، لذا مازال الفيروس يؤثر على بشكل واضح على سوق الهاتف الذكي في الفترة الأخيرة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقرر إغلاق مصنع Galaxy Z Flip نتيجة لظهور فيروس كورونا ظهر على التقنية بلا حدود.