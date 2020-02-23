شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف تطورات عمليات مكافحة الجراد الصحراوي بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقرار حالة الجراد الصحراوي بالمنطقة الشرقية، موضحة أن الفرق الميدانية تمكنت من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية.

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وأكدت الوزارة عدم وجود أسراب داخل المدن، عدا بقع متفرقة في بعض الأماكن، مبينة أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة.

وأشارت إلى أن محافظتي الدمام وحفر الباطن خاليتان تماماً من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما توجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهَد أسراب على الحدود السعودية العمانية.

وأضافت أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقةٍ ما يتم مكافحتها مباشرة، كما دعت إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر التطبيق الإلكتروني “بلغ” أو عبر تطبيق “واتساب”.