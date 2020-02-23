شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: إصابة جنود أتراك فى قصف لقوات الحكومة السورية على إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أن عددا من الجنود الأتراك ، أصيب اليوم الأحد، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدف الجيش السورى رتلا عسكريا تركيا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للجماعات المسلحة في البلاد.

وقُتل حتى الآن 16 جنديا تركيا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا.

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وقال المرصد السوري ، إن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا اليوم الأحد ، وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف المرصد أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير الجاري.