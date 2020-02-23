صحيفة الخليج الإلكترونية برعاية من مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد المورقي انطلق‏ ‏صباح اليوم (الأحد) ملتقى الرياضيات لمعلمي مدارس الشمال بمدرسة القرشيات المتوسطة والثانوية تحت شعار نحو الإبداع في تعليم الرياضيات وتحسين نواتج التعلم.

حضر الملتقى رئيس قسم الرياضيات بتعليم الطائف مسفر الجعيد ورئيس الشؤون التعليمية عبدالله الذيابي ورئيس الشؤون المدرسية محمد القثامي ومعلمي مادة الرياضيات بمدارس الشمال .

وتضمن كلمة لمدير المكتب فهد المورقي موضحاً دور المعلم في العملية التعليمية ، ثم قدم رئيس قسم الرياضيات مسفر الجعيد ورقة عمل عن جودة تمكن الطالب من تعلم الرياضيات ، وقدم أخصائي التقويم بالمكتب عبدالرحمن القثامي ورقة عمل عن أدوار المعلم في مؤشرات نواتج التعلم.

توالت أوراق العمل ورقة عمل عن البراعة الرياضية والرموز الرياضية والحاسب الآلي من تقديم مشرف الرياضيات بالمكتب حسن المقاطي ، ثم ورقة عمل عن خبرات إشرافية لتحسين نواتج تعلم الرياضيات قدمها مشرف الرياضيات بالمكتب مسفر القرشي ، ورقة عمل عن بناء الاختبار الجيد لمعلمي المرحلة المتوسطة والثانوية ، وورقة عمل المحسوسات اليدوية في تدريس معلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية ، واختتم الملتقى بتكريم المشرفين التربويين والمدرسة المستضيفة وتسليم الشهادات للحضور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى الرياضيات بمكتب تعليم شمال الطائف تحت شعار نحو الإبداع في تعليم الرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.