نائب رئيس البرلمان العراقي: الأربعاء جلسة الثقة بحكومة علاوي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الأحد، أن الجلسة الطارئة للتصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الأربعاء المقبل.

وقال الكعبي، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل".

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي البرلمان، لعقد جلسة طارئة لمنح الثقة لحكومة علاوي الاثنين.

إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال في بيان، السبت، إن موعد الجلسة لا يمكن تحديده ما لم يصل برنامج الحكومة والسير الذاتية لمرشحي الوزارات.

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واختير علاوي للمنصب إثر توافق غير معلن بين زعيم "تحالف" الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويواجه علاوي اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة، فضلا عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.