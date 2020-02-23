شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «تماس كهربائي».. الدفاع المدني يُخمد حريقاً اندلع في مدرسة بـ«قويزة جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم جدة” حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.

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