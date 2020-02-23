السلطات العراقية: أول حالة اشتباه إصابة بكورونا لا تحمل الفيروس

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية العراقية، الأحد، بأن الفحوصات الطبية أثبتت عدم إصابة طالب عراقي قدم من مدينة قم الإيرانية بمرض كورونا الجديد؛ إثر الاشتباه بحمله الفيروس.

وقالت مديرية صحة محافظة ذي قار (جنوب) الحكومية، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج التحليلات أثبتت سلامة الحالة المشتبه بها من الإصابة بفيروس كورونا، والتي تم عزلها احترازيا في مستشفى الحسين (الحكومي) بمدينة الناصرية" مركز المحافظة.

والسبت، أبلغ مصدر طبي الخليج 365، بأن طالبا عراقيا قادما من "قم"، تم الحجر عليه في مستشفى الحسين للاشتباه بإصابته بكورونا.

وأضاف المصدر ذاته، أن "الأطباء أخذوا عينات من دم المريض وتم إرسالها إلى بغداد لإجراء التحاليل المطلوبة عليها".

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واعتبرت هذه أول حالة اشتباه إصابة بالفيروس في العراق.

ومنذ أيام، اتخذ العراق جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري بغداد والنجف (جنوب).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

وتقول الحكومة العراقية إنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.