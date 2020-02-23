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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أقوى سيارة كهربائية من أودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
انتعاشة جديدة يشهدها سوق السيارات الكهربائية، بطرح شركة أودي الجيل الجديد من طرازها الكهربائي المميز E-Tron S لعام 2020.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز الجديد الذي توفر أودي منه فئتين؛ الأولى تقليدية، والأخرى E-Tron S Sportback رياضية بأداء أعلى.
ويتميز طراز أودي E-Tron S بأنه من أقوى السيارات الكهربائية بالأسواق، منذ الكشف عنه ويعد المنافس الأبرز لسيارات تسلا.
وتعمل النسخة الرياضية من طراز E-Tron S بمحرك كهربائي ينتج قوة تصل لـ496 حصانا، في حين تقف قدرات محرك النسخة التقليدية من الطراز على إنتاج قوة تصل لـ405 أحصنة.
وتتساوى الفئتان في عزم التسارع، إذ تتمكنان من التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتهما القصوى لـ131 ميلا في الساعة.
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