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الصحة الفلسطينية تكشف عن زيارة وفد سياحي كوري مصاب بعض عناصره بـ"كورونا"

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دبي - بواسطة محمد فارس © @mohps رئيس الوزراء الفلسطيني خلال تفقده مراكز الحجر الصحي في أريحاالصحة الفلسطينية تكشف عن زيارة وفد سياحي كوري مصاب بعض عناصره بـ"كورونا"

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن وفدا سياحيا من كوريا الجنوبية زار فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من فبراير، وتبين لدى عودتهم إلى بلادهم، إصابة بعضهم بفيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة أن الوفد الكوري زار القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل.

وطلبت الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما لا يخالط فيها الآخرين.

وطلبت الوزارة أيضا، تبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة، وإجراء الفحص الخاص بفيروس "كورونا" في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

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وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا الفيروس، بتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، واتباع الممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي.

وأكدت الصحة أنه لم تسجل حتى الآن في فلسطين، أية إصابات بهذا الفيروس.

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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