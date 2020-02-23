نائب وزيرة الصحة المصري: 360 مليونا عدد سكان مصر في 2100

دبي - بواسطة محمد فارس © RT نائب وزيرة الصحة في مصر، طارق توفيقنائب وزيرة الصحة المصري: 360 مليونا عدد سكان مصر في 2100

صرح نائب وزيرة الصحة في مصر، طارق توفيق، بأن قرابة 590 ألف طفل في العام يولدون في 34 مركز في صعيد مصر، إلى جانب 170 ألف طفل آخرون يتم إنجابهم في 22 مركز في الدلتا.

وأضاف طارق توفيق خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 240 مليون نسمة في العام 2050، وإلى 360 مليون نسمة في العام 2100، إذا ما استمر الإنجاب بنفس المعدل الحالي.

وأفاد نائب وزيرة الصحة بأن القرى الأكثر فقرا واحتياجا هي الأقل خدماتيا وتعليما، والأكثر إنجابا.

وأشار توفيق إلى أن عدد المواليد في عام 2014 كان 2 مليون و750 ألفا، في حين بلغ العدد في 2019 نحو 2 مليون و315 ألف مولود.

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المصدر: RT + "يوتيوب"