شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق أعداد أسراب هائلة من الجراد على طريق «الرياض- الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعداداً مهولة من أسراب الجراد على طريق الرياض – الدمام. وأوضح المقطع الذي صوره أحد المواطنين بهاتفه أسراب من الجراد كادت أن تغطي إحدى المناطق بطريق «الرياض – الدمام». Advertisements

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