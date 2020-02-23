اخبار الخليج

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن إمكانية استخراج الزوجات لسجل الأسرة

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن إمكانية استخراج الزوجات لسجل الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن لزوجة المواطن غير ، وللمواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، وكذلك المواطنة زوجة «الخليجي»؛ استخراج «سجل الأسرة».

Advertisements

جاء ذلك رداً من «الأحوال المدنية» على تساؤل مواطنة استفسرت فيه عن إمكان استخراجها «سجل الأسرة»، ليأتي رد «الأحوال المدنية» بأن ذلك «لا يمكن».

وأكدت «الأحوال المدنية» في أوقات سابقة أن المستفيدات من «سجل الأسرة» هن: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها، وأنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراجه.

وأوضحت إلى أن مميزات «سجل الأسرة»: إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن إمكانية استخراج الزوجات لسجل الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا