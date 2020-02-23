بأقل من شهر.. مقتل الجندي التركي رقم 16 في إدلب السورية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تركيا أرسلت آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر في إقليم غازي عنتاب التركي، إن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة، نفذته قوات الجيش السوري في منطقة إدلب بسوريا.

وأضاف المصدر أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

أخبار ذات صلة

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها، للتصدي لهجوم تشنه القوات السورية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة لفصائل المعارضة.

Advertisements

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا، الجمعة، لوقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا "لإنهاء الكارثة الإنسانية، ولتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال غوتيريش: "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية، بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف للصحفيين في نيويورك: "هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".