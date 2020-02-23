الحوثيون يعلنون إزاحة الستار عن 4 منظومات دفاع جوي جديدة

اليمن/ الخليج 365



أعلن الحوثيون في العاصمة اليمنية، صنعاء، الأحد، أزاحة الستار عن 4 منظومات دفاع جوي جديدة.



وقالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة مهدي المشاط، أزاح الستار عن ٤ منظومات دفاع جوي جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء.



وأضافت أن المنظومات الجديدة هي "ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر1"، وجرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.

واعتبرت أن هذه المنظومات ستعمل على تغيير مسار المعركة مع التحالف العربي والقوات الحكومية.

ونقلت الوكالة عن المشاط قوله إن "هذا الإنجاز، سيمثل إضافة نوعية لمسارات البناء والتحديث للقدرات الدفاعية".

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وأضاف أن "هذه المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية".



ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ التحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام ٢٠١٤



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