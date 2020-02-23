غوتيريش يرحب بتشكيل حكومة جنوب السودان

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بـ "تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان".

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، مساء السبت، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأشاد الأمين العام، بـ "الأطراف المعنية على هذا الإنجاز المهم في تنفيذ الاتفاق المنشود بشأن حل النزاع في جنوب السودان".

وأثنى غوتيريش، في بيانه على جهود الدول الإقليمية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق".

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ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى "الالتزام التام بنص وروح الاتفاقية، حتى يتمكن شعب جنوب السودان أخيرًا من إدراك فوائد السلام الدائم والاستقرار الذي يستحقه".

كما أكد البيان على "استعداد الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، لمساعدة الأطراف في تنفيذ بنود الاتفاق".

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث اجتماع مشترك بين أطراف السلام في جنوب السودان، تشكيل حكومة قبل انقضاء مهلة مقدرة بـ100 يوم، حددها الضامنان (السودان وأوغندا)، وانتهت في 22 فبراير/ شباط الجاري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول (إيغاد).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.