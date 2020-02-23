سلطان: الشارقة تبني الإنسان منذ طفولت

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أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن مجالات «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، تتوزع على جوانب مهمة في خدمة المجتمع، وتعكس أهمية دور الشباب، كونهم العنصر الرئيسي في حفظ المجتمع، وإكمال تطوره وبناء مستقبله.

جاء ذلك خلال كلمة سموّه التي ألقاها في حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية من «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، الذي أقيم مساء أمس السبت في قصر البديع العامر.

وأشار سموّه، إلى أن الجائزة تشكل امتداداً لأهداف عدّة عملت عليها الشارقة منذ سنوات كثيرة، لتغرسها في الشباب، فهم أساس المجتمع ومن يكوّنون الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع، وسيمسكون بزمام المبادرة في دعم القيم الرئيسية، والحفاظ على مكتسبات الوطن والمجتمع والبيئة.

ولفت سموّه إلى أن هناك الكثير من المجالات في خدمة المجتمع التي تتطلب من الشباب المبادرة فيها، ومنها اللغة العربية، حيث إن الشاب يصبح رائداً فيها، ليس في الفوز بجائزة في الخطابة أو الشعر أو غيرهما، بل في نقل هذه المهارات وتعليمها لغيره، عبر تكوين مجموعات متخصصة يطور بها الآخرين.

وأوضح صاحب السموّ حاكم الشارقة، أن البيئة الصحراوية تحتاج إلى جهد الشباب في المحافظة عليها، ومن أبرز جهود الشارقة إنشاء المحميات الطبيعية، للحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية من نباتات وحيوانات، من الرعي والصيد الجائر، والحفاظ على البذور التي تتكاثر في كل سنة بأعداد كبيرة في المحميات، وتنتشر للحفاظ على ديمومتها، فضلاً عن الحفاظ على كثير من الحيوانات التي قد تتعرض للانقراض.

وأوضح سموّه، أن إقامة المحميات تحتاج إلى جهد الإنسان، فعند مشاركته سيكون هو الداعم والمحافظ عليها، بسبب مشاركته في إقامتها، وهذا يشكل مجالاً مهماً للتقدير والتكريم.

وتطرق سموّه للحديث عن جهود إمارة الشارقة، في الحفاظ على المجتمع، عبر بناء الإنسان منذ طفولته، فضلاً عن المبادرات في التعليم والإسكان والتوظيف، لدعم استقرار الشاب وأسرته، لينعكس هذا الاستقرار على المجتمع والحفاظ عليه من كل جوانبه.

ولفت سموّه، إلى ضرورة مبادرة الشباب في دراسة الجوانب المتنوعة في المجتمع ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها، ووضع الدراسات والحلول معها، لخدمة الوطن والمجتمع بصورة فعالة، مشيراً سموّه إلى العمل على تخصيص مجالات جديدة في جوائز خدمة المجتمع مستقبلاً.

وهنأ سموّه الفائزين بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والحرص على المراكز المتقدمة في كل المجالات، بالعلم النافع والعمل الصالح. كما قدم سموّه الشكر إلى جميع اللجان.

وتفضل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتكريم الفائزين بأوسمة الجائزة، وهم خمسة وأربعون شاباً وفتاة، برهنوا ريادتهم في فئات الجائزة الأربع: المغامرة، والتطوع، والمهارات، والهوايات.

وتضمنت قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية: أسماء القايدي، آية الزعابي، بسمة الهوتي، حمد الكتبي، راشد الطنيجي، رباب إبراهيم، ريان القايدي، سعيد العامري، سعيد الكتبي، شهد مراد، شوق جاسم، طيف النقبي، عبدالرحمن الشامسي، علي عبدالرحمن، فاطمة الشحي، منصور الحوسني، مها السركال، نرجس إبراهيم، نور عبدالله، نور عسيري.

فيما فاز بالميدالية الفضية: خديجة الخالدي، شرينة الحوسني، الشيخة غاية القاسمي، فجر المرزوقي، ميثة المطروشي، ميرة الحمادي، ناعمة إسماعيل الزرعوني، نيتياشري سانكران، هاجر موسى. وتوج بالميدالية البرونزية: أميرة عبدالله، أعراف الريسي، آمنة الحمادي، بلقيس محمود، بيان الزعابي، عائشة النقبي، عبدالرحمن الزعابي، غلا العماني، فاطمة القايدي، مجاهد الغانم، مريم البنا، مريم السميطي، ميثاء الشامسي، ميثة الزعابي، ميرة المازمي، نجمة سليم.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني، ليلقي بعدها الفائز علي درويش عبدالرحمن، كلمةً نيابة عن الفائزين، قال فيها «منذ سنوات عمرنا الأولى، وجدنا مراكز تحتوينا وتنمي قدراتنا في مراكز أطفال الشارقة، وتستمر رحلة العطاء معنا حتى شبابنا في مراكز ناشئة الشارقة، لنستثمر فيها أوقات فراغنا، ونكتسب فيها الكثير من المهارات التي تنمّي مواهبنا وتساعدنا في توجيه حياتنا إلى المسار الصحيح».

وتحدثت الفائزة غاية القاسمي، نيابة عن الفائزات عن تجربتها في تنمية مهاراتها وما قدمته لها إمارة الشارقة، برؤى صاحب السموّ حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تعهدت أن تواصل مشوار الريادة والتميز، وتقدم كل ما يخدم أبناء مجتمع إمارة الشارقة، ودولة الإمارات.

وتترجم «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» رؤى صاحب السموّ حاكم الشارقة، عن دور الشباب في تنمية أوطانهم والمساهمة في تحقيق طموحات مجتمعاتهم، بتحفيزهم على اكتشاف طاقاتهم ومواهبهم، واختبار قدراتهم والعمل على تطويرها، إلى جانب غرس ثقافة المبادرة والتطوع والعمل الجماعي والتنافس على أسس أخلاقية.

وتهدف الجائزة، إلى تثمين طاقات الشباب وإمكاناتهم، وتحفيزهم على اجتياز التحديات الحياتية، وتحمّل المسؤوليات، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على الإبداع.

وتقام الجائزة سنوياً، وهي متاحة لليافعين والشباب من 13 إلى 18 عاماً، من المواطنين والمقيمين في الدولة من جميع الجنسيات، وتضم ثلاثة مستويات هي: الذهبي والفضي والبرونزي، بحسب متطلبات يُنجزها المشارك في أربعة أقسام هي: المغامرة والتطوّع والمهارات والهوايات.

وتؤكد الجائزة أهمية اهتمام الشباب بالمواهب التقليدية وغير التقليدية، مثل الموسيقى والرسم والرياضة والمغامرة، وخوض التحديات واكتشاف الطبيعة، كونها تشكل عناصر رئيسية في البنيان الحضاري للأمم، كما تضيء على التحديات التي يفرضها نمط الحياة المعاصر، وتتجلى في ابتعاد الشباب عن الأنشطة الفكرية والجسدية والوجدانية، بسبب استهلاك الوسائط الرقمية لمعظم أوقاتهم وطاقاتهم.

وتقوم الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث آثارها الثقافية والاجتماعية، على فكرة مركزية تتمثل في تحفيز الشباب على أخذ زمام المبادرة، فيما يتعلق بتطوير قدراتهم وترجمتها إلى ممارسات، وعدم الاتكال المطلق على الآخرين، حيث تعزز مفاهيم التعاون والشراكة والتكامل في الأدوار، بما يسهم في بناء قادة حقيقيين، أكفاء في صنع القرار ومبدعين في ريادة القطاعات الحياتية المختلفة.

حضر حفل التكريم، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ونورة النومان، رئيسة المكتب التنفيذي لسموّ الشيخة جواهر، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية.