إسرائيل تعلن مشاركة أحد فرقها في سباق دراجات بالإمارات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريق من بلادها سيشارك في سباق للدرجات الهوائية يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.
فيما لم تعلق السلطات الإماراتية حتى الساعة 20:30 ت.غ على أنباء مشاركة فريق إسرائيلي بالسباق.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيشارك فريق إسرائيلي من ركاب الدراجات الهوائية في سباق بالإمارات خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فريق دراجات إسرائيلي في سباق بالإمارات".
وقال أحد المشاركين لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "تم استقبالي هنا بالأحضان، والناس هنا ودودون جدًا".
ويقام "طواف الإمارات 2020" بكافة الإمارات السبع في الفترة من الأحد إلى السبت المقبل.
ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.
كما أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في "إكسبو دبي 2020" بشكل رسمي.
أيضا ذكر موقع "اكسيوس" الأمريكي، في 4 فبراير/شباط الجاري، أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، اتفاقية "عدم اعتداء" بينهما، في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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