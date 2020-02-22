سوبر هاتريك ميسي يعيد برشلونة للصدارة «مؤقتاً»

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ذاكرة التهديف وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى الفوز الكبير 5 / صفر على إيبار اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز سلتا فيجو على ليجانيس 1 / صفر.

وعاد ميسي لهز الشباك بعدما صام عن التهديف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المباريات والتي كانت أطول سلسلة مباريات متتالية يخفق خلالها في هز الشباك على مدار مسيرته مع برشلونة.

ولقن ميسي فريق إيبار درسا قاسيا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) تقدم بها برشلونة في الشوط الأول وذلك في الدقائق 14 و37 و40 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ميسي هدفه الرابع في الدقيقة 87 ثم اختتم آرثور ميلو التسجيل للفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 89 .

وهذا هو السوبر هاتريك الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وهذه هي المرة ال36 لميسي التي يسجل فيها ثلاثة أهداف (هاتريك) على الأقل في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني حيث يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيل للهاتريك في تاريخ البطولة منذ بدايتها في1929 مقابل 34 هاتريك للبرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم السابق لريال مدريد ونجم يوفنتوس الإيطالي حاليا.

كما أنه الهاتريك رقم 190 للاعبي برشلونة على مدار تاريخ البطولة ليصبح الفريق على بعد هاتريك واحد فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الهاتريك التي يحرزها أي فريق في تاريخ المسابقة والمسجل باسم ريال مدريد برصيد 191 هاتريك حتى الآن.

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وبعيدا عن الهدف الرابع ، فإن الهاتريك الذي سجله ميسي اليوم في الشوط الأول للمباراة هو الرابع في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكنه الثالث للنجم الأرجنتيني حيث سجل قبله هاتريك في كل من مباراتي الفريق أمام سلتا فيجو في تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما فاز برشلونة 4 / 1 وآخر في مرمى ريال مايوركا في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما فاز برشلونة 5 / 2 .

أما الهاتريك الآخر في الموسم الحالي بالدوري الإسباني فكان للاعب خواكين نجم ريال بيتيس عندما قاد فريقه للفوز على أتلتيك بلباو 3 / 2 في الثامن من كانون أول/ديسمبر الماضي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة ليستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتا فيما تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع للمركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط خلف سلتا فيجو.

وتغلب سلتا فيجو على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا غاليا 1 / صفر على ليجانيس في وقت سابق اليوم.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس عشر بعدما حقق انتصاره الثاني مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد ليجانيس عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام اسبانيول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي كما شهدت الدقيقة 21 طرد اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش للخشونة مع أوناي بوستينزا لاعب ليجانيس.

وفي الشوط الثاني ، تغلب سلتا فيجو على النقص العددي في صفوفه وسجل هدف المباراة الوحيد بتوقيع ياجو أسباس في الدقيقة 62 .