مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بالقدس بحجة "حمل سكين"

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الجنود أطلقوا النار على الشاب الذي "حاول تنفيذ عملية طعن" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، موضحا أن هوية الشابا لا تزال قيد التحري.
وعززت إسرائيل إجراءات الأمن في القدس في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد التوتر بالمنطقة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط، لكن الفلسطينيين رفضوها بوصفها منحازة لإسرائيل.
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ويأتي هذا الحادث بعد يوم من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيه إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولي.
وتمنح الخطة التي أعلنها ترامب في 28 يناير إسرائيل معظم ما تسعى إليه منذ عقود، بما في ذلك مدينة القدس وتقريبا جميع الأراضي المحتلة التي أقامت عليها مستوطنات.
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وينأى الفلسطينيون، منذ فترة طويلة، عن التعامل مع إدارة ترامب، متهمين إياها بالتحيز لإسرائيل، ويقولون إن الخطة لا تحقق الكثير من مطالبهم لإقامة دولة مستقلة لها مقومات البقاء.
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